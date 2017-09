Esta semana he ampliado mi vocabulario con un curso intensivo de catalán. No es que tuviera mucho interés pero tampoco me dejaron demasiada elección. Imagino que muchos de ustedes comparten la sensación de que a veces alguien decide qué importa sin consultarnos. Y sobre todo alguien decide qué deja de importar. Ahora parece que sólo nos preocupa la cuestión catalana, ese esperpento pseudodemocrático que se está viviendo a manos de un puñado de radicales a los que únicamente les concierne el color del dinero. A algunos les ha venido de perlas toda esta marabunta para que se deje de hablar de causas pendientes, tramas e incompetentes. Sólo importa la unidad del negocio o eso dicen. A un servidor, con todo el respeto del mundo para los catalanes de verdad, le interesan algunos problemillas más como la sanidad, la educación, las carreteras, la calidad del trabajador y que los maleantes paguen lo que deben. Peccata minuta.