Tengo un mensaje que enviar al joven conductor de un Peugeot negro que el pasado sábado se saltó un peaje en la autopista AP-7 pegándose a mi paragolpes: me caes mal. Dado que te burlaste de mi honradez y yo no tengo más opciones que desahogarme en este espacio, lo haré desde este balconcito. Además de miserable por no querer gastarte 1,80 euros, te merecías que la barrera hubiera bajado de golpe sobre tu techo. Y la peineta que me dedicaste, tras adelantarme por la derecha y acelerar a fondo, te la puedes meter por la oreja izquierda. La Dirección General de Tráfico también tiene otro mensaje para ti. Te llegará en unas semanas una bonita carta con foto y todo en la que aparecerá claramente tu matrícula y una denuncia que puede alcanzar los 200 euros. Postdata: que te aproveche la multa, majo.