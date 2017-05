Al final todos tiramos hacia los extremos, y lo que menos prima es la libertad de expresión y actuación. En el Rocío estarán prohibidas todas aquellas músicas que no versen estrictamente sobre la Blanca Paloma o aquellas que no suenen a flamenquito. No vale ni el 'Despacito', con su pasito a pasito, que le viene a esos fastos que ni pintado, ni se escuchará a la Shakira o al 'Súbeme la radio' de Iglesias, Enrique, que tampoco vale por mucho que el apellido suene a religión. Criticamos a los extremos que no van en nuestra línea espiritual o ideológica pero, sin querer, o muchas veces queriendo, nos ubicamos en absurdos extremos que, al final, dejan de lado la libertad que cada uno tiene para cantar, bailar, rezar o comer lo que le dé la gana. Pero con un buen bando se soluciona ahora todo. Decretamos a golpe de martillo y creemos, encima, que estamos haciéndole bien a la democracia. Tiene telita.