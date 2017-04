La que se ha líado en un momento... Que dice un lord inglés que Theresa May, la mandamás inglesa, estaría dispuesta a actuar igual que lo hiciera otra colega suya, Margaret Thatcher, y enviar tropas a Gibraltar para defender a la colonia. Qué les gusta a los políticos un foco mediático, un venirse arriba para decir paparruchás. Que aquí vivimos gente, hombre. Que no se puede hablar tan a la ligera y decir estupideces mientras te tomas el té a miles de kilómetros. Esta historia me ha recordado a una serie danesa, una joyita de ocho capítulos (1864), que relata la Guerra de los Ducados, una disputa entre Dinamarca y la Confederación Germánica (Austria y Prusia) por el ducado de Schleswig. Los políticos, henchidos de patriotismo, mandaron a los jóvenes daneses -murieron 6.000- a defender un trozo de tierra. Si alguien quiere hacerlo, por favor que no envíe a otros.