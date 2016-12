Me pregunto cuál estará siendo el tema estrella de las comidas de Navidad. Independientemente de los asuntos familiares, espinosos o no, para los que siempre se guarda un hueco entre canapé y canapé, el resto del menú siempre llega aderezado por la actualidad. En las dos anteriores ediciones -y aludo a las cenas familiares de este modo porque se repiten más que una secuela de Star Wars- Podemos, sus no belenes y Carmena pegaron fuerte. Este año me parece que Podemos seguirá en el top de las conversaciones, pero el tema de la cláusula suelo ha debido de entrar como un tifón sobre el rojo mantel. Y si entre los comensales hay algún familiar que se dedique a la banca, el sorbete se nos atraganta seguro. En fin, que estoy deseando que llegue el segundo asalto: la Nochevieja y ese momento "por si fuese el último año". Ojalá lo fuese para algunas cosas.