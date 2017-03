Nuevas tecnologías

Esta semana se está celebrando en Barcelona el Mobile World Congress. Todas las marcas de teléfonos presentan estos días las novedades que incorporarán a sus terminales, los elementos que se pondrán de moda y sin los que no podremos pasar. Lo que viene son dobles cámaras traseras, grandes pantallas a máxima resolución, conectividades 5G, nuevas gafas de realidad virtual y grabación de vídeos en ultra alta definición. A mí se me han antojado ya esos gadgets y funcionalidades. Ciertamente no sé cómo he podido estar hasta ahora sin una doble cámara. En Barcelona Nokia también ha dado a conocer el lanzamiento de una moderna versión de uno de sus modelos clásicos, de esos que hace años solo servían para llamar. ¿Saben qué? Fue leerlo y me entraron unas ganas tremendas de hablar con una persona y escuchar su voz. ¿Saben qué? Iba sin tiempo y le mandé un wasap.