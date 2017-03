La última palabra anglosajona terminada en ing incorporada a nuestro vocabulario es el nesting. Básicamente, quedarse en casa durante todo el fin de semana. Una forma muy fina y cool (hala, otra palabreja) de ocultar que no se tiene un duro para echar unas cañas o que el cuerpo no da más de sí tras una semana laboral agotadora, plagada de horas extra sin pagar y problemas sobrevenidos. O quizás sea una forma de rentabilizar la tele por cable que nos colaron en la última portabilidad del móvil y que apenas encendemos. Dicen que esto del nesting reduce la ansiedad. Será en Noruega, donde el sol se deja ver bien poquito salvo en verano. No hay nada mejor que dejarse dorar, ahora que comienza la primavera, por el Lorenzo en una terracita o simplemente pasear por la playa, que es tan gratis como encerrarse en casa. Si pueden, háganme caso.