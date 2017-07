Neolengua y burberry

Vendrá la neolengua y será una rubia con pañuelo de Burberry. Y no descansa, ¿eh? No para ni un segundo en su afán de conformar el mundo: se ve que los interesados quieren ese nuevo paradigma pronto, y rápido, y ya. Muchos de los afanes de esta neolengua giran en torno a lo agradecida que tiene que estar la gleba por serlo. Primero, estuvo aquello del "por encima de nuestras posibilidades", a ver si colaba. Después ha llegado la infamia de la "economía colaborativa" -esto es: ayúdame a hacer pelas a tu costa, sin complejos-. Y un montón de conceptos que a una moderna de pueblo tipo le llegan ya con un par de temporadas: esa retahíla de helpers, doers y gilipollers. Pero mi favorito absoluto -junto con los que dicen que el ideal de descanso son ocho días y las que dicen que irse de vacaciones es algo "opcional- es el concepto de "travacaciones". Superad eso, amiguitos. El mal, desde luego, sí que no descansa.