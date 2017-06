Nadie vendrá en nuestra ayuda

Desde que se conoció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la estiba he defendido, con absoluto convencimiento, que había que abordar a la vez tres importantes asuntos: el cumplimiento de la sentencia, preservar los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores y mejorar la competitividad de nuestros puertos.

He defendido que estos tres objetivos solo era posible alcanzarlos desde el diálogo, la negociación y el consenso. Sin presiones de ningún tipo: ni decretos, ni amenazas de huelga, ni bajada de rendimientos. Lo he defendido en público y en privado; ante los representantes de los trabajadores de la estiba de nuestro puerto y ante nuestros empresarios; en numerosas ocasiones y desde mucho antes de que se iniciase el proceso de modificación de la Ley.

También lo he defendido ante Puertos del Estado, a pesar de la nula participación que se nos ha dado a las Autoridades Portuarias en este asunto. Siempre he entendido que la lealtad no consistía en seguirle la corriente a nadie sino en expresar libremente lo que entendía que era lo mejor para los intereses generales de nuestro puerto. Esto último incluso me ha merecido el ser señalado en sede parlamentaria como el único presidente que no respaldaba el modo de proceder de Puertos del Estado, cuando yo lo único que hice fue, frente a la teoría de que "para hacer una tortilla había que romper los huevos", sugerir simplemente que había que elegir otro menú.

En el conflicto de la estiba, el Gobierno ha sido el primero en romper la baraja, lidiando en solitario su faena parlamentaria y retirándose después al burladero a observar tranquilamente el resto de la corrida. Ahora Anesco y los sindicatos se acaban de levantar sin acuerdo de la mesa de negociación.

Aunque solo sea por coherencia o, si lo prefieren, porque "tengo los años necesarios para gritar lo que pienso", como escribía en su poema José Saramago, déjenme que les diga que 8 días de huelga harán saltar por los aires, hecho añicos, al Puerto de Algeciras y que después, cuando esto ocurra, nadie vendrá a recomponer nuestro puerto: ni el Gobierno ni Puertos del Estado ni Anesco ni los sindicatos; ni tampoco la generosidad de los puertos de Barcelona, de Sines o de Tánger Med.

Vuelvan, por favor, cuanto antes a la mesa de negociación.