Fue hundirse el decreto ley de la estiba en el fondo de la Bahía y salir en tropel los opinadores a clamar a los cuatro vientos que se nos avecina una multa de la UE por culpa de los portuarios. Obvian los sesudos analistas -espero que no a conciencia- aspectos importantes del conflicto. Primero, que la sanción no se la pone la UE a los estibadores, ni al PSOE, ni a Ciudadanos, ni a Podemos, ni a mi vecina del quinto. Se la pone a un Gobierno que lo sabe desde el 11 de diciembre de 2014 y que hoy por hoy, a 19 de marzo de 2017, ha sido incapaz de solucionar el problema. Tampoco han creído conveniente resaltar que aunque la no aplicación de la reforma puede acarrear el pago de 22,8 millones, la puesta en marcha de la misma sin consenso supondría a los puertos españoles (del Estado, es decir de todos los españoles, también) un gasto de 350 kilos. La multa de la estiba les parece, a estos politólogos, una tragedia. No recuerdo qué dijeron cuando los 46 millones de las aguas residuales o los 18,9 del déficit de Valencia, entre otros. ¿A lo peor, nada?