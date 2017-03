Mucha policía

Coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto ley para aprobar la reforma de la estiba, empezaron a aparecer por Algeciras policías nacionales a tutiplén que no tardaron en llamar la atención de los ciudadanos. Se ve que el Gobierno no tenía mucha confianza en que los portuarios se tomaran bien eso de imponerles la reforma a las bravas y mandó refuerzos. Pero como los estibadores, además de no tomarse bien el asunto, andan empeñados en reivindicar sus derechos de forma pacífica, resulta que los agentes se han quedado sin trabajo. Quizás por eso aparecen de repente en una rotonda o en medio de una calle haciendo registros y formando colas interminables de coches, por ejemplo, a la entrada y salida de los colegios, no sea que entre las filas de padres que van al trabajo a toda prisa se esconda algún delincuente como los que andan saltándose a la torera la barrera antinarcos del Guadarranque. Pero a esos los frenan los pilotes. ¿o no?