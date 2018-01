Minister for loneliness

La splendid solitude ha visto crecer en gracia y sabiduría su lado tenebroso. La cuestión de la soledad mal entendida tiene pinta de pandemia en Reino Unido, donde Theresa May acaba de anunciar la creación de un Ministerio de la Soledad. No, no es Monty Python. No, no es un grupo de música rara, aunque lo parezca. Se estima que en Inglaterra, la mitad de los ancianos de 75 años (unos dos millones de personas) viven solos, por no hablar de la tendencia cada vez más acusada al aislamiento del cómputo general de la sociedad. Las complicaciones e implicaciones que esta realidad puede tener a nivel de bienestar y salud son evidentes, y alegra ver que la propuesta forma parte del legado de Jo Cox, diputada laborista y anti-Brexit asesinada en junio de 2016. Ningún hombre es una isla pero los introvertidos, ya saben, miramos con aprehensión hasta a los itsmos: corrala frente a verja puntiaguda y/o electrificada. No hay color.