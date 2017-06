Mayoría relativa

En estos días posteriores a las elecciones celebradas en Reino Unido hemos asistido a fenómenos increíbles. El líder del partido euroescéptico Ukip, Paul Nuttall, ha dimitido después del batacazo de su formación. El independentismo escocés ha perdido apoyos y su responsable, Nicola Sturgeon, ha dicho que aparcan su reivindicación de un nuevo referéndum. En el propio partido de Theresa May, la ganadora, se reclama su cese porque se le ha escapado la mayoría absoluta. Otros políticos incluso han reconocido que los votos obtenidos no son los que esperaban. Por lo que he podido comprobar, en Reino Unido las lecturas que se hacen de los resultados de unos comicios se corresponden con la realidad que percibe cualquiera y éstos no se maquillan. Ay, qué poco zascandiles. Anda que no tienen que aprender todavía estos británicos.