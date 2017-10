Dicen que los niños tienen respuestas para todo. Ojalá nos pasara lo mismo a los que ejercemos de padres y madres. Me hubiera sentido mucho mejor si ayer al mediodía, cuando escuchábamos las noticias del informativo -que ya no se dice telediario- hubiera tenido una contestación para mi hija Julia, de 11 años. "¿Quién va ganando?", me preguntó. No sé si estaba haciendo alarde de una precoz ironía o simplemente nos ponía a todos en la realidad más absoluta. Se refería, claro está, a la situación que se está viviendo estos días en Cataluña. Tal y como van las cosas nadie está saliendo vencedor, ni mucho menos. Cada día que pasa perdemos algo de nuestra forma de ser y estar en este país. Estamos abonando campos que van a dar frutos durante muchos años y lo peor es que aún desconocemos quién se comerá la manzana podrida.