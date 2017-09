Maluma vs Iglesias

Estoy enamorado de 4 babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo". Asustado está medio mundo con las letritas de este explosivo Maluma que se atreve a meter palabrotazos en las letras de sus canciones. Ahora lo censuran, a pesar de que sus vídeos reciben más de 180 millones de visitas en Youtube, y quieren que no cante lo que canta y no diga lo que diga. Quieren que elimine letrillas que consideran de alta carga machista y discriminatoria. Canta lindezas como "Todas quieren chingarme encima de billetes de cien". Ahora se asustan o nos asustamos aquellos que aplaudían (ahí no caigo) letras del histórico Julio Iglesias con sus "Soy un truhán, soy un señor" o "Me gustan las mujeres y el vino y si quiero olvidarlas bebo y olvido". Este truhán era seguido no por los youtuber del mundo entero aunque sí por las miles de adolescentes que se lanzaron sobre sus brazos. Es cuestión de mirar atrás antes de asustarse.