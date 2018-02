Machos y hembras

No hace tanto tiempo que nuestros mayores decían aquello de "fulanita tiene dos machos y tres hembras". No hace tanto tiempo que esta sociedad tenía asumido unos roles intocables sobre los hijos y las hijas, sobre quién fregaba los platos, recogía la mesa o doblaba la ropa. El machismo y el feminismo se baten a cuchillo en un siglo XXI que se aferra al XX en lo más ancestral. Dicen que los tiempos cambian y evolucionamos, pero cuando uno mira a la generación que viene teme que podamos estar retrocediendo. Puede que apuntemos a la franja equivocada. El machismo no se estirpa de tíos como carros. El machismo se cultiva, se consiente y se previene desde la infancia. Es en ese momento cuando criamos a nuestros machos y a nuestras hembras en una sociedad a mil leguas de ser igual.