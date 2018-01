Luis Alberto del Castillo, un hombre de letras

En las últimas semanas, página a página, he leído los poemas de El libro del mal amor. Pero en esta ocasión, en lugar de enviarle directamente a Luis Alberto del Castillo, su autor, unas palabras, sentidas y nacidas al calor de la lectura, me ha parecido que debía sobrepasar los términos habituales de una cariñosa felicitación personal. Pensé que tenía que decirle algo más. Pero cuesta romper con ese pudor que, entre viejos amigos, obliga a encubrir los elogios. Sería, además, excesivo por mi parte, servirme ahora de estas páginas para encomiar una obra literaria que ya, a estas alturas, no necesita reconocimientos ni alabanzas. Luis Alberto cuenta con buenos críticos y mejores lectores que le siguen, conocen y celebran sus muchos aciertos literarios. Por ello, le imagino satisfecho y complacido con el aprecio que ha alcanzado su amplia obra. No me atrevo, pues, a añadir ningún comentario nuevo a los muchos parabienes que ya ha recibido. Pero si hay algo que me gustaría expresarle, a través de un medio público como este periódico. Por una parte, mi admiración por su encomiable voluntad de escritor. Una voluntad mantenida, durante más de medio siglo, sin apenas fluctuaciones ni titubeos. Desde niño se entregó al mundo de las letras con una vehemencia y una pasión que nada ha logrado desviar. Pocos ejemplos pueden darse de una fidelidad y una devoción tan bien alimentada y por tanto tiempo. No he conocido a nadie más convencido del papel sublime y redentor de la escritura. Podían alterarse sus datos biográficos menores, pero, en los significativos, en los electivos, leer y escribir han llenado siempre los primeros planos de su vida. Por eso ha sabido crear tantas páginas llenas de belleza y vida, porque las letras le han salido a borbotones, como respondiendo a un deseo asumido y hecho carne propia.

Aún hay otro rasgo personal que quisiera destacar de Luis Alberto: su enraizado compromiso con Algeciras. Siempre me ha sorprendido y admirado que alguien tan curioso y abierto a otras geografías, a otros conocimientos, haya elegido, sin embargo, permanecer en la ciudad que un día del año cuarenta le deparó el destino. Por fortuna para Algeciras, un hombre de letras ha estado ahí todos estos años para dar testimonio, para estimular con su ejemplo, para mostrar que esa rareza que supone, en estos tiempos, escribir, también es un modo de vida que merece la pena, aporta satisfacciones personales y puede prestar un gran y esclarecedor servicio a los demás. En algunos de los poemas de su último libro, Luis Alberto del Castillo, repite con una cierta melancolía que tiene la sensación de "haber llegado siempre tarde". Creo que Algeciras y sus amigos deberíamos responderle que no ha llegado nunca tarde. Que ha estado siempre donde tenía que estar y en el sitio en que era esperado porque se le necesitaba.