Hoy tendría que hablar de la mujer. Es lo que toca. Ayer tuve oportunidad de conocer a tres mujeres que no pusieron ningún inconveniente en hablarnos de sus vidas para reflejarlas aquí en este diario (páginas 20 y 21) y contarnos historias. Nuestra obligación como periodistas. En ellas he visto reflejadas distintas vidas, cada una con sus circunstancias, sus oportunidades. Ni mejores ni peores. Las que les presentó cada tiempo. Tuve la sensación de que en algunos casos muchas de sus elecciones no fueron suyas, sino las de otros. Eso no les impidió salir adelante y forjarse la mejor historia posible, tanto para ellas como para quienes les siguen acompañando a lo largo de sus días. Felices, pese a todo, satisfechas del camino recorrido durante tantos años junto a los suyos, con sus malos y buenos momentos. A eso le llaman vivir.