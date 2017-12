Listos y listas

Siento una alteración en el lado oscuro de la fuerza internáutica en forma de odio acérrimo hacia las listas de fin de año y sus hacedores. Me sorprende la cantidad de energía desperdiciada en odiar lo inane cuando hay tanto, mucho y malo, a lo que odiar con ganas. Sobre todo me extraña que, siendo el cuñadismo esa lacra largamente atacada, de pronto se la abrace con tanto fervor. "Ja, listillos, ja. ¿Listas de qué y para qué? ¿Es que acaso habéis visto todas las series, las pelis, leído todos los libros, escuchado todos los discos?". Hombre, pues no. Todos, no. Dado que en España se publican al año una media de 80.000 libros, por ejemplo, ni siendo el Rainman de la crítica literaria podría uno abarcarlo. Pero me pasma ese desprecio a quien se especializa en audiovisual, música o literatura, y que no es, desde luego, omnisciente; pero tampoco es, desde luego, cualquiera. Cuñados somos todos, sí. Y unos más que otros, también.