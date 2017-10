Inmadurezpodemita

En una crisis tan grave como la que ahora vive España, la oposición de Podemos demuestra, una vez más, no contar con la madurez suficiente para calibrar dónde está realmente el epicentro del terremoto. No se puede buscar con el 1-O tan sólo la caída de Rajoy para hallar un hueco en Moncloa. El problema va mucho más allá y no es plausible que Iglesias aprovechara su rueda de prensa de este domingo para impugnar la estancia del PP al frente del Gobierno español. La formación vuelve a demostrar que no tiene ni edad ni madurez suficiente como para ser capaz de analizar unos hechos y buscarle soluciones a la altura de personas adultas y no de hombres y mujeres que se niegan a abandonar su etapa más "piterpanesca". No saben administrarse una crisis que, bien gestionada, podría haberles valido ara atraerse para sí una militancia potencial a la que sí pueden aspirar y que tal vez busca aún opciones. Una pena.