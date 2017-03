Dicen que la primavera es la época en la que algo está en su mayor vigor. A veces, las modas se suceden y se olvidan sin dejar huella porque no mantienen su fuerza y su vitalidad. La primavera está al caer y en medio de las incertidumbres políticas, económicas y sociales que suelen encabezar los titulares de prensa cuesta trabajo convencerse de que algún trozo del mundo no se nos caerá encima. Seguramente no hay que darle demasiada importancia a las cosas vanas sin ningún sentido, porque no es para tanto.

Al fin y al cabo, desde que el mundo es mundo, todas las generaciones se han visto sometidas a una gran carga en algún momento. La comunidad internacional sigue estando formada principalmente por una yuxtaposición de Estados soberanos.

Ahora bien, de un tiempo a esta parte parece que empieza a preocupar la idea de que cada país quiera defender sus propios provechos y beneficios a toda costa volviendo al aislamiento o a las rupturas separatistas que sólo provocan una gran inquietud.

La defensa de los intereses comunes en el marco de la Unión Europea o en el seno de la comunidad internacional asegura una cierta cohesión social y un bienestar sin necesidad de intrépidos aventurismos que pueden ponerlo todo patas arriba o al revés.

La serie de datos o de hechos que ya tenemos encima, con un mundo extraordinariamente cambiante, exige salir de los conflictos buscando amplios consensos que unan para afrontar mejor los asuntos que nos separan. Entre dudas incesantes, las incertidumbres suelen provocar ansiedad e inquietud. No estaría mal regular los problemas poniendo en orden los desaguisados.