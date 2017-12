Hundimiento de la familia

No es alarmismo, pero los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas sobre los nacimientos y defunciones, muestran que España envejece y se está volviendo un país triste. Sí, triste, porque muchos jóvenes no tienen claro su futuro y no se comprometen a tener hijos. Triste porque cada vez hay menos abuelos. El número de defunciones es superior al de nacimientos. El índice de nacimientos es de 1,4 hijos por pareja. En Europa es de 1,9 hijos, y en Francia 2,1, siendo este país el que tiene las mejores ayudas a las familias. España, adalid del cristianismo católico, se llena de palabrerías vanas y no busca las causas de la baja natalidad. La ayuda a la familia en España es del 1,31% del PIB, la media europea está en el 2,3%. El gasto por familia en vivienda, energía, agua se lleva el 31% del presupuesto. La alimentación, el 14%. Y suma y sigue… El Gobierno está arruinando el futuro de España.