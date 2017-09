Hood el convicto

Robin Hood era un convicto, un delincuente a quien, de acuerdo al código penal, le hubieran imputado, como poco, robo con fuerza, extorsión y tenencia ilícita de arco y flechas. Robin, sin embargo, es chachi porque robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Yo no sé por qué nos caen tan a disgusto los ricachones. Espero que, cuando lo sea, ustedes me guarden algo de mayor simpatía. Tanto nos seduce lo que hacía el forajido de Sherwood que creemos que de verdad existió, aunque cierto es que se atribuye a la leyenda un origen real. Ayer me acordé de Robin Hood al oír que se extienden por toda España las estafas a desgraciados temporeros que adelantan un dinero que les ha dado la madre porque no tienen ni prestación ya. Como los que engañan a ancianos a los que les ha quedado un asco de pensión. Pensé: como Robin Hood, pero al revés, los muy canallas.