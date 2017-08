El mundo avanza una barbaridad. Los japoneses acaban de inventar un helado que no se derrite. Como lo leen. La clave está en los polifenoles naturales de la fresa, que impiden la separación del agua y el aceite natural de la fruta. Aplicado a cualquier receta congelada, la bola de helado o el cucurucho permanecen impasibles bajo el sol (naciente). Estos japoneses, tan adelantados en todo, han acabado de golpe con los churretes rosas hasta el codo de la versión asiática del Frigopie o con la galleta blandurria del corte de helado que las abuelas preparan con esmero para sus nietos. En cuanto llegue a Europa, los veranos patrios no van a ser lo mismo porque evitar la caída de la bola del cucurucho forma parte de la liturgia de tan rico placer. Y los dentistas ya se frotan las manos con los tratamientos para la hipersensibilidad dental. Mejor me quedo con los churretes.