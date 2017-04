Hechopuntual

Hace uno o dos veranos, tras convertirse en virales las imágenes de un desembarco de tabaco en la playa de Levante de La Línea mientras los bañitas trataban de proteger a sus hijos de ser atropellados por las lanchas, Antonio Sanz afirmó que se trataba de un "hecho puntual". Lo que provocó no pocas carcajadas entre quienes conocen de verdad la materia. El pasado domingo los linenses de bien volvimos a sonrojarnos con la actitud deplorable de un grupo de indeseables agrediendo a policías y guardias civiles con una impunidad inadmisible. Lo sucedido viene a poner en valor que Sanz no sabía de lo que hablaba. Los desembarcos, a plena luz y más de una vez con tintes violentos están a la orden del día en el pueblo que me vio nacer. La administración, por lo que se ve porque no sabe lo que realmente pasa, ni pone a disposición de los agentes los medios que estos merecen ni protege a los ciudadanos. Como sigan así lo que va a ser un hecho puntual es encontrar un votante del PP en La Línea.