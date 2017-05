Disculpénme si hoy me miro mucho al ombligo, pero es que tengo la necesidad emocional de expresar aquí mi hartazgo. Porque estoy harta de quienes se esconden tras los comunicados sin firma, de los defensores del pueblo y de los ciudadanos, aunque no sepamos ni a quiénes ni a cuántos representan. Y estoy cansada de que sean ellos los que juzguen mi trabajo y a mi persona. Yo, que pongo mi nombre y mi apellido todos los días aquí, y hoy hasta pongo mi carita, para que me la partan cuando ellos lo deseen. Yo no tengo ese privilegio porque no sé quiénes son y se esconden tras documentos anónimos, comentarios en redes y diarios digitales donde tampoco nadie firma nada. Esta es la situación. Yo expuesta a diario a su juicio y a sus insultos. Ellos en el anonimato, su guarida habitual.

Firmado: Yolanda Olivares. Salas, por mamá.