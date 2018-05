Hay cosas con las que te tienes que reír. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, por ejemplo, que es un hombre muy serio. Va y dice: Algeciras está cuatro puntos y medio en índice de criminalidad por debajo de la media nacional. Cuidado, que no miente, si él lo dice será así. Pero eso es contestar a una pregunta sobre la trayectoria del Cádiz explicando que el Cádiz B ganó el último partido. Yo no sé cuál es el plan que el tándem Zoido-Sanz tienen acerca de la comarca y no sé si piensan realmente lo que dicen cuando hablan de que vamos a ganar al narcotráfico. ¿Ganar? ¿Ganar el qué? Esto no funciona así. No van a acabar con el contrabando. Pueden dificultarlo, ser molestos, que no sea un lugar agradable para desembarcar cocaína, minimizar daños... Todo con inversión humana y en medios. Lo otro, ganar -sea lo que sea eso- es una tarea de décadas tras una dejadez de décadas.