Fuenteovejuna

Aquí estamos, veintitantos años después, pidiendo otra vez el tren y otra vez con la boca chica, cada uno para su bolsa, con manifestaciones a las que van treinta personas y que, me remito a la experiencia, no sirven absolutamente para nada. Aquí estamos, todavía esperando sentados el desdoble de la N-340, anunciado tropecientas veces y tropecientas veces caído en el limbo. Aquí estamos, sin especialistas en nuestros viejos hospitales, con carreteras en mal estado, sin tren y sin nada porque somos incapaces de levantar una sola voz. Por desidia, miedo o servilismo, no lo sé. Porque aquí lo que realmente importa es la sigla y que no falte el vino cuando llega la hora de pasear al santo. Por eso uno lee un periódico de hace 25 años y parece el de ayer. Por eso no tenemos ni tendremos nada. Ni siquiera derecho a quejarnos.