Frustrados

Hay que hacérselo mirar. Lo de los padres y los niños y el dichoso deporte. Lo que debería ser un simple juego, una forma de inculcar hábitos saludables a los críos y de que socialicen fuera de su círculo cercano, se ha convertido en un vivero de gentuzos que casi a diario se brindan a un espectáculo dantesco. Lo digo así, sin paños calientes, porque lo tengo más que comprobado. Pruebe usted mismo a acercarse a cualquier campo o pista de su ciudad en la que se practique una actividad deportiva y verán a padres, madres, tíos, primos, hermanos... incluso monitores desgañitándose hacia los chiquillos. El otro día me detuve a contemplar un partido de críos y no duré ni dos minutos, abochornado por las voces que llovían sobre los futuros Messi, Iniesta y Ronaldo. Gritos que me sonaron a frustración. Una actitud que si enseña algo, seguro que no es bueno.