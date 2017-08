Esta semana he intentado aprender una palabra nueva: turismofobia. Nada más escucharla me dirigí raudo a San Google para despejar mis dudas en la RAE. Tecleé y la Academia de la Lengua me mandó a una web ultra secreta en la que al parecer almacena términos en cuarentena. Algo así como una unidad de vigilancia. Indagué y cual fue mi sorpresa que turismofobia estaba en búsqueda y captura. Había logrado escapar al exterior, al infinito ciberespacio, y los agentes de la RAE temían por su efecto expansivo. "Las palabras estúpidas se contagian como la peste", me dijo off the record una fuente bastante anónima. Total, que me di por vencido y cuando regresé al mundo real la dichosa turismofobia infestaba todos los canales. Así que apagué la tele y concluí que a veces las expresiones absurdas se propagan como los gilipollas.