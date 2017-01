DE FINITUD

Entre algunos de los errores de mi algo más de medio siglo están algunas amistades traperas, de las que me di cuenta tarde; coger una cogorza de anís y las noches de fin de año, porque lo paso fatal. Entre petardos, campanadas, sonrisas, besos y felicitaciones, cuando se supone que lo que toca es disfrutar del momento del paso de un año a otro y pasarlo bien, mi mente suele jugármela y me lleva cual Michael J. Fox en el DeLorean en viaje relámpago por mi pasado, donde vuelvo a tocar a una velocidad de vértigo, apabullante, el paso del tiempo, tan limitado y irremediablemente agotable. Se ha ido otra Navidad que nos llevará en poco más de trescientos días a otra en este bucle llamado existencia. Como decía aquel, no me dan miedo las balas pero sí la velocidad que cogen, así que gozaré de cada paso y cada instante, leeré más libros y, lo más importante, pasaré mas tiempo con mis hijos, porque nacemos para vivir, así que nuestro tesoro más grande es aprovechar cada momento.