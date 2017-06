Escuela de calor

El verano parece anticiparse, al menos en lo que a altas temperaturas se refiere, en estos últimos días de curso académico en toda España; lo que aviva el debate sobre la conveniencia o no de que los colegios e institutos cuenten con aire acondicionado. Los padres y alumnos, cuando el sol aprieta, abogan por que los edificios tengan climatización. Máxime cuando la temperatura legal que no puede superar ningún centro de trabajo (y estudiar lo es) donde la labor sea sedentaria asciende a 27 grados. En aulas de Madrid o Sevilla se han superado los 35 grados en los últimos días. A la consejera andaluza de Educación decir que instalar aires no salía rentable porque se usarían apenas unas semanas le costó el cargo. Y el consejero de Salud de Madrid ha recomendado a los estudiantes que se hagan abanicos de papel desde su gélido despacho. Como siempre, a años luz de lo que necesitan los ciudadanos.