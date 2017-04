Encuestas para todo

Hoy en día es fácil que intenten interrogarnos para una encuesta. Encuestan a personas de todas las edades y condiciones para analizar cómo varía la opinión sobre un tema en función de estas circunstancias. Hoy se recogen datos acerca de cualquier asunto mediante la formulación de preguntas que dejan desnudo a cualquiera.

En política, los encuestadores hacen su agosto cuando se acercan unas elecciones. Los partidos políticos suelen utilizar los sondeos de opinión para realizar las averiguaciones que resultan pertinentes en un determinado momento. Cuando no vivimos en tiempos de elecciones, podemos entretenernos con unas buenas encuestas para saber quién galopa como un caballo ganador o qué partido lleva una mala racha y no levanta cabeza.

A veces da la sensación de que los sondeos de opinión nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, porque pensamos que lo que nos cuentan no puede ser cierto. No cabe duda de que unas encuestas son buenas cuando tienen las cualidades propias de su naturaleza o de su función y sirven para indagar en un asunto hasta descubrir la verdad.

Lo malo es no dar ni una en los cuestionarios en los que se recogen las preguntas de los encuestadores y no acertar ni a la de tres. Cuando fallan las encuestas, cómo no, se puede interpretar equivocadamente lo que se dice a lo largo del normal desarrollo de la actividad política y darle un significado que no corresponde. Comoquiera que terminaremos por enterarnos de todo, podemos sonreír ante cualquier sondeo de opinión. Abriéndonos camino hasta los últimos días de abril, la política no deja de dar juego en los titulares de prensa.