Empezar y terminar

El director del hospital de La Línea ha dimitido. Solo llevaba en el puesto unos días y parecía el hombre llamado a pilotar la puesta en marcha del esperado nuevo centro hospitalario de la ciudad. Izquierda Unida lo colocó en la picota al dar a conocer que estaba aspirando a dirigir dos hospitales de la comunidad de Madrid. Efectivamente parece más confiable que las cosas salgan bien cuando uno tiene los cinco sentidos y se siente plenamente identificado con lo que está haciendo. También hay que considerar, no obstante, que no estar donde uno quiere estar no es impedimento para que no pueda hacer un excelente trabajo, mucho mejor, tal vez, que otra persona más arraigada. A eso se le llama profesionalidad. De cualquier modo, si lo que ocurría era que podía dejar la labor recién iniciada en cualquier momento, casi mejor que la emprenda alguien con intención de terminarla.