El dinero es tentador, muy tentador. Y el presidente del Gobierno de este país, Mariano Rajoy, lo sabe. Y si no a cuento de qué se presenta ayer en Barcelona con 4.000 millones bajo el brazo, a razón de 1.000 por año. Ahí es nada. Qué envidiosos somos los del Campo de Gibraltar que llevamos más de 20 años reclamando que nos pongan un tren o una carretera de doble vía hacia Cádiz. Cosas sencillas. Pero como no suponemos ningún peligro para la unidad de España, pues ahí que nos pudran. No sabemos si finalmente en la talega habrá dinero o solo es una promesa de ésas que se hacen a sabiendas de que no se cumplirán, de efecto placebo. Pero animar, anima mucho. Más aún cuando tenemos al gobierno catalán asignando presupuesto a un nuevo referéndum, que lo que dice el Constitucional no les convence. Quizás el dinero sea más persuasivo.