¡Ea, a ser educadores!

De un tiempo a esta parte parece que nuestras autoridades municipales están por la labor de hacer constar oficialmente que la ciudad aspira a respetarse a sí misma. Me explico: el respeto a sí mismo supone andar por ahí aseado, guardando las formas y presentándose ante los demás con la corrección en el vestir y los modos que aconsejan las buenas costumbres y el buen gusto.

La libertad, con ser un concepto aparentemente comprendido por todo el mundo, no es, sin embargo, todo lo objetivo que cabe esperar de algo que está en la propia naturaleza humana. Cuando, sin ir más lejos, los partidos políticos inspirados en el marxismo, se refieren a la libertad, no lo hacen al modo burgués derivado de lo que por tal entendían los revolucionarios franceses, sino en un contexto de partido único. Comunismo y democracia no son conceptos que pertenezcan a la misma declinación. Incluso pueden ponerse como ejemplos de antagonismo conceptual. Lo coherente es hablar de liberalismo y democracia, que, en definitiva, no son sólo conjugables al unísono sino que yo diría que no pueden ser entendidos por separado.

La libertad ha de ser regulada porque no es un término absoluto. Cuando así se hace aparece el Estado de Derecho, que no se limita a una referencia envolvente sino que se localiza y se extiende a todos los ámbitos compartidos. El famoso mural de Barroso (v. mi Campo Chico del 14.11.2010 y, aún mejor, el vídeo de La Trocha en YouTube) podría ser el icono del uso de la libertad del individuo contra la de sus vecinos y semejantes. Quizás el ayuntamiento quiera conservarlo como está para mostrar un ejemplo de lo contrario a lo que quiere hacer adhiriendo Algeciras a la red de ciudades educadoras. Porque no me imagino que se adhiera de tal guisa a una ciudad en la que puede encontrarse ese monumento consagrado a la desidia, que un artista, sanroqueño de nativitate, entonces joven y apolíneo, nuestro querido Pepe Barroso, quiso donar, limpio y lleno de esperanza solidaria, a su ciudad adoptiva.

Tendrá que darse prisa el Ayuntamiento en desfacer no pocos entuertos, pues no quiero imaginarme que una inspección se encontrara con los desagües fecales de la rivera del Llano Amarillo o las desvencijadas paredes de no pocos edificios rabiosamente céntricos. Habría, al menos, que exhibir ciertas evidencias de que estamos decididos a ser educadores. De que estamos dispuestos a ser "cívicos por convicción", como apuntaba nuestra compañera María E. Selva, hace unos días, en su magnífico reportaje.