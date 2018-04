Don Andrés, el antifaz y el balón

Lo mejó de lo mejón. Los premios son, casi siempre, subjetivos. No hablo solo de Carnaval, eh, aunque lo parezca por el inicio del texto. Simplemente aprovecho que este fin de semana se celebraba la gala de la Asociación de Autores. Trofeos, reconocimiento, fama. Todo eso acarrea injusticias. ¿Por qué unos sí y otros no?, ¿qué criterios se siguen? En la fiesta gaditana, por ejemplo, grandes carnavaleros con merecimientos más que demostrados se irán al otro mundo sin el más preciado trofeo personal: el Antifaz de Oro. Y sí, este ha sido el fin de semana de Lo mejó de lo mejón. Lo vimos el sábado en el Falla y, a la vez, en el Wanda Metropolitano. Del campo salió con todos los honores quien le negaron otro galardón de oro, en este caso un Balón. Se marchará del fútbol sin el premio dorado Don Andrés Iniesta. No importa. Le aclaman en todos los campos. Y eso es oro puro.