Hola ¿Es Amancio Ortega? Que se ponga. Don Amancio, menudo susto nos ha dado usted. Que ha puesto al pueblo en un sinvivir durante unos días con eso de que quiere cerrar la última gran franquicia de la calle Ancha para llevársela al centro comercial, adonde por cierto va todo el mundo de compras en esta humilde zona. Humilde pero con billetes, oiga. ¡Vaya ocurrencia me tiene usted! Desde luego que no sé cómo ha levantado un imperio desde la nada. Pero me dicen que al final se queda durante un tiempo así que los algecireños no tendremos que cerrar ni derruir nuestra emblemática calle peatonal. Menos mal. Pero no se preocupe usted porque la gente ahora vuelve a llenar los comercios del centro y con una pizca de suerte hasta reflorece la parte baja. Estoy seguro de que el pueblo se va a preocupar de su centro. Por la cuenta que nos trae.