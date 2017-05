Dolor trigémino

¿han sufrido alguna vez un dolor del nervio trigémino? A mí me ha pasado ya dos veces. Dicen que, aparte de por su soledad política, el trigémino y su devastadora acción empujó también al mismísimo Adolfo Suárez a dejarlo todo. No me extraña. El trigémino es un hilo que pasa por la mandíbula -ojo con la estructura dental- y junto al oído y al globo ocular incluso. Si les llega, prepárense que vienen curvas. Antes de que hubiese analgésicos eficaces, se le denominaba la enfermedad del suicidio. No les digo nada.

Pues... más o menos es lo que sufre cualquiera que esté adscrito a la religión algecirista. Convertidos como estamos a la fe de un equipo ascensor -algo verdaderamente terrible, no se lo deseo a nadie- vivimos un constante dolor de trigémino: ahora en Segunda B, ahora en Tercera. Si subo estoy aterrorizado, casi desde esa tarde de fiesta, por un nuevo descenso.

Y si bajo me va la vida en ascender. El ascensor, en sus subidas y bajadas, se lleva por delante directivas y plantillas enteras. Hasta que llega un momento, claro, en el que estamos ya lógica y certeramente obsesionados con la estabilidad. La necesitamos como el comer. Creo que tanto entidad como afición y ciudad se merecerían que fuera al menos en Segunda B. La lucha es esa: Algeciras precisa que tanto la historia del Algeciras CF como sus gestores actuales -que la reescriben cada día- la dejen ser definitivamente futbolera. Y no la quemen más. A ver si a ésta va la vencida. Me parece que sería un bonito homenaje para quienes continuamos subidos al barco, pues ya es sabido que si lo estamos es por una cuestión, fundamentalmente, sentimental. Yo me abono año tras año porque mi padre me llevaba cada domingo de la mano al viejo El Mirador. Íbamos en un SEAT 127 blanco -imagínense- así de antigüitos somos. Nos sentábamos bajo la torre-marcador y muchas veces peregrinábamos en el descanso a los fondos en los que atacaría nuestro equipo en la segunda parte. Y allí estaban abuelos, tíos y primos. Daba la impresión de que aquella grada quería atraer el balón, como si fuera un imán humano, a las redes del portero rival. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Astorga nos espera. Si hacemos un gol en La Eragudina -tras dejar la puerta a cero aquí- lo tendremos prácticamente hecho.

Mimaremos cada balón y jugada y estaremos más cerca. Sueño con que subamos y no bajemos más.

Una mala situación económica la puede arreglar un fútbol de interés.

También que se hagan las cosas bien para conseguir el equilibrio entre verdad e intensidad en el terreno de juego y que las arcas mejoren como consecuencia de ello. Si pudieron Éibar y Villarreal por qué no vamos a ser capaces nosotros. Rompamos ese techo de cristal. Estamos ilusionados y convencidos de que este vestuario quiere firmar una página como la que, antes que ellos, rubricaron los que se impusieron a Hellín, Tropezón o Gimnástica Segoviana. ¡¡¡Vamos!!!