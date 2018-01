Disquisiciones matemáticas

Cno deben asociarse esas tares de hacer sumas o multiplicaciones tediosas, con inteligencia matemática porque no necesariamente tiene que ver lo uno con lo otro. Un matemático que sea especialista en teoría de números -una de las especialidades más bellas y divertidas de las matemáticas- es un experto en las características más íntimas de los números, pero no, probablemente, un hábil calculista y, mucho menos, un contable.

Tal vez el más famoso de los cultivadores de la teoría de números sea el indio Srinivasa Ramanujan (1887-1920), que inspiró al cineasta Mark Brown la película El hombre que conocía el infinito (2016). De él se cuenta siempre la anécdota de su encuentro con el inglés Godfrey H. Hardy. Éste último, profesor en Cambridge y, después, en Oxford, viajó a la India para conocerlo, impresionado por lo que sabía de él. Al llegar a su lado le dijo: he venido en un taxi con matrícula 1729, un número vulgar, sin el menor interés. Ramanujan lo dejó atónito cuando le replicó asegurándole que estaba en un error: es un número extraordinario -le dijo-, se trata del menor entero que se puede expresar como suma de dos números elevados al cubo. En una hoja, ante la estupefacción de Hardy, escribió: 1.729 = 1³ + 12³ = 9³ +10³. El reto de averiguar si esta aseveración es cierta (lo es) no es limitarse a los cálculos sino demostrar que, en efecto, no existe un número entero menor que 1.729 con esa singular propiedad.

Más sencillo y también más útil es hacer con lo disponible, una valoración del número de personas por kilómetro cuadrado que trabajan en Gibraltar. Es necesario admitir algunos supuestos razonables. Puede suponerse que una familia media estará formada por cuatro o cinco miembros, pongamos (al alza) cinco, y que de ellos trabajan dos. Como el 40% de 5 es 2, admitiremos que el 40% de una población es activa. Según eso, en Gibraltar (34.000 habitantes, más o menos), hay una población activa de 13.600 personas. En la entrevista de Picardo con la presidente Díaz, el Gobierno de la colonia ha asegurado que recibe a 13.251 trabajadores transfronterizos (8.167 andaluces). Eso supone que en Gibraltar trabajan unas 27.000 personas y, como su territorio es de 6,8 km2, que hay casi 4.000 trabajadores por km2 e, igualmente, unos 3.000 paisanos haciendo, en el mismo espacio, otra cosa. Puede que por eso cada habitante de Gibraltar -según otros cálculos- consuma tres cartones diarios de tabaco. Tanta gente atareada en tan poco espacio debe de generar mucho estrés.