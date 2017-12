Dicen que estamos acabados. Dicen que la prensa escrita está agonizante y tenemos los días contados. Dicen que no damos pie con bola y que tergiversamos a menudo los hechos. Dicen que estamos comprados, que somos voceros y que cargamos con un yugo al cuello. También dicen que no tenemos alma ni sentimientos, en algunos casos ni madre. Dicen, permítanme que insista, que sobramos y que ya es hora de que dejemos paso a los bloggers, los youtubers y los influencers que seguramente tienen una cualificación más alta en las aulas y en la vida. Pero yo voy a decirles algo y es que hasta que mi socio Quino López no escribió en este periódico que el aparcamiento del Llano Amarillo seguía sin abrirse al completo, hasta que su tinta no salió en papel, el dichoso Llano no se abrió de un día para otro como la cueva del mismísimo Alí Babá.