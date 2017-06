Días de vino y toros

Está bien eso de que haya un pregón taurino desligado del de feria. La fiesta de los toros merece mención aparte y ahora la necesita como nutriente, pues el malentendido que hay en el ánimo -confuso por demás- de los llamados animalistas, está imprimiendo una regular dosis de desasosiego a lo que no es más que la versión española -y no sólo española- del viejo rito del hombre y el toro, del enfrentamiento entre la inteligencia y el poder, que está en todas la culturas que en el mundo han sido. Pero, como quiera que no se le pueden pedir peras al olmo, tampoco cabe esperar que impere la cordura en donde la pasión y la ideología sustituyen a la razón y la inteligencia. Se da un hecho sorprendente de asociación entre la defensa del aborto -libre y gratuito, si puede ser- y la de la integridad de los animales. Pero, en fin, esa es otra historia.

Ahora se lleva mucho -salvo en la estiba ésta de por aquí- la consideración de la mujer como un elemento a destacar sobre los mortales. Estoy seguro de que nada tiene que ver el asunto en la elección de la pregonera de este año, la gentil paisana y colega Macarena Pérez, pues en la entrevista que le hace David Cervera el pasado jueves, se trasluce una afición primaria como la que hemos tenido los que, con mucho más años que ella, nos hemos criado en ambientes donde ir a los toros era de lo más natural. Los padres llevaban a los hijos a las corridas y éstas constituían el centro de la fiesta. Una plaza llena hasta la bandera, el color y el olor de la tarde, el toro, el torero y las cuadrillas, los gestos, son un espectáculo grandioso y singular que supera cualquier expectativa. Si acaso el circo -también acosado por el animalismo militante- podía serle comparable, pero la belleza de una plaza de toros, su monumentalidad, y lo que supone su realidad, están lejos de poder ser alcanzadas por la versatilidad y la ilusión -también el riesgo- que se asocian bajo la carpa.

La mujer no ha sido ajena a la fiesta de los toros. Son pocas, pero con sustancia. El anecdotario taurino tiene un capítulo escrito por las mujeres que han toreado a caballo y, sobre todo, a pie. Tuve ocasión de estudiarlo y de reflexionar sobre ello cuando me encargaron -hace ya unos cuantos años- el pregón taurino de la feria de Antequera. Luego utilicé aquel trabajo para cubrir una intervención posterior en las jornadas algecireñas y ahora me ha actualizado el sentimiento de entonces, el hecho de que haya sido una mujer la pregonera de este año en Algeciras.