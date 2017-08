Desconexión de qué

Asisto estos días a las despedidas propias de los asesores de prensa y demás personal del mundillo informándome que se van de vacaciones. El mes de agosto es el mes natural de quienes trabajan en las oficinas ligadas a cargos políticos. (A excepción este año del Tribunal Constitucional claro está. A esta gente le va a costar moverse de sus sillones con eso del 1 de octubre). El caso es que se despiden afirmando que van a desconectar. "Apago mi ordenador" he leído por ahí... No cogerán el móvil, advierten, y ni siquiera estarán disponibles. O, en el mejor de los casos, te pasan de tacón al compañero de turno. Desconexión le llaman mientras no paran de comunicar puntualmente que se van de vacaciones en todos aquellas redes que los obligan a estar conectados. En fin, procuraré ser obediente estos próximos 30 días para no interrumpir la ¿desconexión?