Derechoa decidir

Ahora que está tan de moda eso de los referendums no puedo evitar acordarme de la consulta popular que se celebró en Los Barrios en marzo de 2016. El objetivo era conocer qué opinaban los barreños sobre la finalización de la cubierta de la plaza de La Montera. Después de una prolongación en plan compadre del periodo para introducir los votos porque el censo tenía errores, el 67% de los que se acercaron a las urnas optaron por el sí. Como es evidente, el Ayuntamiento no ha puesto un solo tornillo porque no hay jurdeles, que es verdad. Y la pregunta que queda en el aire es si ya sabían que no tenía fondos ¿para qué convocaron PA y PP aquella votación? ¿Sólo para tratar de sacar los colores al PSOE? Y si lo hicieron a sabiendas de que no tenía futuro ¿no deberían ahora responder los munícipes por el dineral que se gastó el Ayuntamiento en propaganda y logística? Y es que eso del derecho a decidir está muy bien. Sobre todo cuando se decide con el dinero de un tercero.