El cobarde ataque de los podemitas contra los católicos y su Iglesia va in crescendo y no solo en el ámbito del parlamento,con propuestas de todo tipo. La gota que colma el vaso ha sido pedir que se retiren a los paters de las unidades militares, que La Legión no desfile en Semana Santa y eliminar la emisión de la Santa Misa que retransmite cada domingo Televisión Española. Esta propuesta se ha realizado en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso. El pleno podrá debatir si es conveniente o no que el canal público las emita. Otro personaje, un concejal de IU, dice que la Virgen María es fascista. Cada vez estoy más convencido de que hay más tontos en España que gaviotas. Si mi libertad termina donde empieza la tuya, tendríais que aplicaros el cuento. Llevad a la práctica vuestros derechos y dejad en paz a los que se sienten orgullosos de su fe y punto.