Da lo mismo 20 que 80

El problema no son los escasos 20 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para la mejora de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. El verdadero problema es que en 2012 se presupuestó 1 millón de euros y no se invirtió; en 2013, 13 millones y tampoco se invirtieron; en 2014, 50 millones, que se dejaron de invertir y se pasaron a 2015, en el que tampoco se invirtieron; y en 2016 se quedaron sin invertir los 56 millones de euros que se habían presupuestado. No es un problema de consignación presupuestaria, es un problema de credibilidad presupuestaria, que es mucho peor.

Y lo que es más grave aún es la indolencia de esta comarca, el hecho de que cada vez estemos perdiendo más capacidad de asombro y de indignación. Nos venden una refinería iraní, un puerto franco Ceuta-Algeciras-Gibraltar o tres veces el mismo balasto y nos quedamos tan panchos. Nos convocan hasta cuatro veces a Madrid para contarnos el mismo cuento chino y si hay que ir se va.

Nos anuncian, a lo Mr. Marshall, la llegada inminente de la maquinaria pesada para la mejora de la vía y nos ponemos todos a una a corear lo del tractor amarillo. Se inventan una plataforma logística del sur de Europa sin tren y aplaudimos a rabiar.

El problema no es que batamos todos los récords y seamos el puerto que más crece de Europa. El problema es la forma como lo anuncia la agencia norteamericana Bloomberg: "Europe´s fastest-growing port is a town you´ve never heard of".

El problema no es que Europa haya coloreado, a la vez, de verde y amarillo la conexión ferroviaria de Algeciras con Madrid. El problema es averiguar cuánta reserva de aguarrás le queda todavía al Gobierno para borrarla. El problema no es la Algeciras-Bobadilla. El problema es quién se encargue de ella.

Lo de "da lo mismo 8 que 80" tenía, al menos, una aparente explicación matemática. A falta de otros problemas, nos puede servir de entretenimiento durante estas vacaciones:

X = (80-8)

X2 = (80-8)2 = 802-2·80·8+82

Por otro lado X2 = X (80-8) = 80X-8X

Luego 80X-8X = 802 2·80·8+82

Pasando uno de los -2·80·8 al otro lado y reordenando: 80·8-82-8X = 802-80·8-80X

Sacando factor común: 8 (80-8-X) = 80 (80-8-X)

Y dividiendo a ambos lados por (80-8-X) ¡resulta que 8 es igual a 80!