Curiosidades políticas

La política ha alcanzado un nivel de gran importancia a lo largo de la historia, aunque, seguramente como en cualquier otro orden de cosas, los políticos no digan a veces más que palabras vanas sin ningún sentido, sobre todo cuando se desea perder el tiempo o se quiere demorar el inicio de algo mareando la perdiz. Con echar un vistazo a la prensa basta para darse cuenta de la inutilidad del politiqueo superficial y ligero.

De los asuntos políticos se suele hablar a diario y se puede terminar discutiendo con todos, cómo no. Lo cierto es que, aunque no se participe directamente en la política ni se muestre un enorme interés por ella, todos tenemos nuestras propias opiniones referentes al Gobierno y a la organización de las sociedades, especialmente de unos estados dependientes a gran velocidad de los procesos de globalización.

Al fin y al cabo, por momentos da la sensación de que no hay cosa que no dependa, en cierta medida, de que los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos públicos no actúen de manera que resulte censurable, haciendo de las suyas. La importancia de los gobernantes crece a cada momento, porque poco más o menos siempre esperamos respuestas que den satisfacción a nuestros intereses comunes.

El bienestar social propio de los Estados democráticos de Derecho consolidados nos lleva a examinar y contemplar atentamente las acciones de los que tienen el poder de influir y decidir diariamente.

Nunca se ha podido controlar tanto a los políticos que mandan como hoy. Por tanto, en democracia, es difícil tener éxito gobernando sin hacer caso o sin prestar atención, como quien oye llover.