Cuidado,mucho cuidado

Tengo la sensación de que, como ciudadanos, aún no hemos tomado conciencia de la importancia del único acto con absoluto poder que la democracia nos deja ejercer cada cuatro años: el voto. Muchas veces no votamos. O lo hacemos por fastidiar a alguien, muy español esto último, ¿verdad? De un tiempo a esta parte votar una opción u otra no es solo el acto inocente de perpetuar un status quo que mantiene cierto bienestar, a un familiar en un puesto de trabajo, o a uno mismo, sino que se ha convertido en una actividad de cierto riesgo si no se delibera un poco. Y si no, piénselo. Con la que está cayendo, que en dos días cualquier gobernante -legítima y legalmente votado, nunca pongo eso en duda- acaba con estructuras sanitarias y económicas y empieza a tener como base metodológica la raza o la religión. Pues eso. Pensemos un poco.