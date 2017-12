Cuestión de fe y razón

Hoy celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret. No es definitivo que naciera en Belén, pero es muy probable que así fuera. Sin embargo, no hay duda de que gustaba llamarse a sí mismo nazareno y de que por tal lo tenían sus próximos. Seguramente, en aquel ambiente premonitor en el que todo parecía estar previsto, proféticamente previsto, había que situar el nacimiento en ese lugar del Reino de Judá o Judea, de donde procede el gentilicio judío que, no obstante, es un término de naturaleza religiosa. En cualquier caso, el nacimiento en Belén sería circunstancial. Nazaret es la ciudad de Galilea donde vivían los padres de Jesús y en donde transcurrió su infancia y adolescencia. Hay una distancia considerable entre Belén y Nazaret, alrededor de 115 km. Fue la recorrida, según nos cuenta el Evangelio de Lucas, por José y María, estando ésta embarazada y próxima a dar a luz.

"En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. El nacimiento de Jesús en Belén, ocurre cuando Cesar Augusto, emperador de Roma, promulga un edicto para que el mundo se empadronase". (Lucas 2-1-7)

Desde luego soy cristiano y, en concreto, católico por razones de índole cultural. Así lo somos los que lo somos, y así son lo que son aquellos que practican cualquier otra religión e incluso los que no practican ninguna. Pero he podido reflexionar sobre ello y, dado que no me produce incomodidad ni desasosiego, mantenerme en esa fe en la que me he educado y que es la de mis mayores, maestros y mentores. Con alguna excepción, por supuesto, pero sin que ninguna de las excepciones me haya afectado sustancialmente.

Podemos estar seguros de que Dios existe porque es prácticamente imposible que no exista. Y la historia y el mensaje de Belén, antes que ninguna otra y más que ninguna otra, incitan a ser honestos, solidarios, libres y comprensivos. Es ese mensaje de amor universal el que se reactiva en mí cada día y especialmente en esta fecha.