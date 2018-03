Coto al incivismo

Los vecinos de Castellar de la Frontera tienen en sus manos la oportunidad de acabar con un problema que sufren sin distingos desde las grandes urbes a los pueblos más tranquilos: las cacas de perro en sus calles y jardines. El Ayuntamiento ha vuelto a demostrar que en soluciones imaginativas no les gana nadie al proponer a los chisparreros que cacen con las cámaras de sus teléfonos a los canes en plena faena. Con esas fotos, la Policía Local podrá tirar del hilo, cual CSI canino, hasta dar con el incívico dueño. Porque, recordemos, los animales domésticos no son conscientes de que su lugar preferido para aliviarse puede ser la puerta de un vecino o la rueda de nuestro coche, por mucho que a algunos dueños se les caiga la baba dándoles caprichos como si fueran sus hijos. Así que la persecución, no nos confundamos, no va contra las mascotas, sino contra sus dueños sin domesticar.